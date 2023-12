Sabato Cerveteri inaugura la pista di pattinaggio sul ghiaccio • Terzo Binario News

Appuntamento alle ore 18:00 con l’esibizione della campionessa Chiara Censori e l’accensione dell’albero di Natale. Fino all’Epifania, stand artigianali con il villaggio di Natale

Sarà la campionessa del mondo di pattinaggio artistico Chiara Censori, sabato 9 dicembre alle ore 18:00 ad inaugurare ufficialmente in Piazza Aldo Moro a Cerveteri la pista di pattinaggio sul ghiaccio, una delle attrattive principali del Natale Caerite 2023. Contestualmente, il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti insieme al Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali Federica Battafarano, accenderanno l’albero di Natale della piazza dando così inizio alle attività del Villaggio, ai suoi stand di artigianato e agli appuntamenti delle festività organizzati dall’Amministrazione comunale.

“A seguito della manifestazione di interesse pubblicata nel mese di novembre, abbiamo realizzato nel cuore del Centro cittadino una delle attrattive più amate nel periodo del Natale, ovvero la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che siamo certi richiamerà nella nostra città tantissime famiglie e visitatori – ha detto il Vicesindaco Federica Battafarano – la inaugureremo, alla presenza di una grandissima sportiva come Chiara Censori, che con la sua esibizione saprà senza dubbio regalarci emozioni. Questo è solamente il primo di tanti appuntamenti sulla pista di ghiaccio: non mancheranno infatti spettacoli di animazione per bambini con personaggi Disney, Minions e ovviamente con Babbo Natale. Insieme alla Pista di Pattinaggio prenderà ufficialmente il via anche il Villaggio di Natale, con stand di artigianato locale e non solo. Vi aspettiamo in tantissimi, per vivere insieme un grande pomeriggio nella nostra città”“Con l’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio inizia ufficialmente il Natale Caerite 2023 – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – inizia il periodo più bello dell’anno dove i protagonisti sono i bambini e l’atmosfera natalizia, ringrazio la nostra Vicesindaca Federica Battafarano e l’Ufficio Cultura, per aver realizzato tanti appuntamenti, che ci terranno compagnia fino all’Epifania. Fra tutti ci tengo a citare quelli organizzati dai Rioni della città e ovviamente, nelle giornate del 4, 5 e 6 gennaio quello con il Tradizionale Presepe Vivente, che anche quest’anno è stato oggetto di un importante finanziamento Regionale. Ci vediamo sabato in piazza a Cerveteri!”.