Si schianta con la motocicletta, muore 17enne a Civitavecchia • Terzo Binario News

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Civitavecchia.

Intorno alle ore 13:30 infatti, in Via Ascanio Fiori, all’uscita dell’Istituto Marconi, è morto a seguito di uno schianto con la propria motocicletta un giovane di 17anni, studente dell’Istituto stesso. Ancora da chiarire la reale dinamica dell’incidente, che però non sembra abbia coinvolto ulteriori veicoli.

Sul posto, la Polizia Locale. Arrivati anche tantissimi amici del giovane e i suoi familiari