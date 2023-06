Rugby Ladispoli terza nel beach di Tuoro sul Trasimeno • Terzo Binario News

Il racconto di un dirigente della Union Rugby Ladispoli del torneo umbro di beach

“Tutto è iniziato una mattina di 2 mesi fa, trovammo la locandina di questo torneo su Facebook. Brividi e strane sensazioni pervasero i miei pensieri…. Dobbiamo partecipare!!

Ebbene, ci siamo presentati timidamente quasi in punta di piedi all’organizzazione del Torneo, che ci ha accolto calorosamente e simpaticamente come è usanza del popolo umbro.

Eravamo l’unica squadra del Lazio e non solo eravamo quelli che venivano da più lontano e questo all’inizio ci ha un po’ intimorito, ma è bastato il fischio dell’arbitro e nei nostri occhi è calata l’ombra dei guerrieri, i muscoli dei miei ragazzi si sono contratti e la foga agonistica ha avuto il sopravvento.

Quattro erano le squadre che dovevamo affrontare, ma già dalla prima si vedeva la valenza dell’avversario, ma questo non ci ha spaventato ne tantomeno frenato nel nostro intento. Contro tutti abbiamo ribattuto placcaggio su placcaggio, meta su meta, palla su palla senza risparmio di energie e forze.

Gladiatori, leoni non credo ci sia un riferimento storico o naturalistico per descrivere la grinta e l’entusiasmo messo in campo dai miei uomini. Si uomini e non ragazzi, questo perché la maturità intellettuale e sportiva che hanno espresso li rende tali.

Al termine del torneo ci è stato annunciato il nostro risultato…. “Terzi”. Le emozioni ci hanno invaso gli occhi e l’abbraccio univoco tra giocatori allenatore e genitori è stata la parte più entusiasmante, l’espressione più grande dei nostri valori, della nostra famiglia.

Si famiglia… perché questo siamo. Un grazie va al nostro DS Marco per la fiducia che ha riposto in noi e per il supporto che non ci ha fatto mai mancare, ma soprattutto grazie ai genitori, sì proprio loro …. Sembra banale ma è anche grazie ai loro sacrifici che tutto questo è stato possibile e di questo ne saremo sempre fieri. Bravi tutti! Viva la URL viva il rugby”.