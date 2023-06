Laboratorio estivo di volontariato di Nuova Acropoli Ladispoli • Terzo Binario News

Nuova Acropoli a Ladispoli promuove la prima edizione del “Laboratorio estivo di Volontariato”, che verrà presentato martedì 20 giugno alle ore 18 in via Fiume 108.

Il laboratorio si svolgerà tutti i martedì, permettendo, attraverso attività di formazione utili e divertenti, di avvicinarsi al mondo del volontariato.

Sicurezza in mare, primo soccorso, orienteering, ecologia e campi scuola sono solo alcune delle proposte del laboratorio, rivolto a giovani e adulti desiderosi di apprendere ma soprattutto di mettersi in gioco.

Sarà un’estate coinvolgente, non solo per imparare materie tecniche, ma soprattutto per stare all’aperto e sperimentare il lavoro di squadra, strumento indispensabile per conoscere sé stessi.

Solo così, infatti, attraverso la sana convivenza e la condivisione di attività ed obiettivi, è possibile operare un vero cambiamento non solo in sé stessi, ma anche nelle nostre città, e saper vivere il motto “essere utili dove necessita”.

Questa è la proposta di Nuova Acropoli, che, come associazione di volontariato, si è distinta a Ladispoli, nel corso degli ultimi 12 anni, per la realizzazione di iniziative ecologiche adottando il parco Caere Vetus, e realizzando due punti di bookcrossing, e un terzo di prossima inaugurazione a luglio.

Per avere maggiori informazioni, e aderire al laboratorio estivo, è possibile contattare il 348 5656113 o scrivere a ladispoli@nuovaacropoli.it