Rubate le ruote all'utilitaria sul lungomare di Ladispoli • Terzo Binario News

Alla foce del fosso Vaccina continuano i bivacchi, come descrive un lettore

“Purtroppo il proprietario di quella Smart parcheggiata in via del Porto questa mattina avrà un triste risveglio. Qualcuno nella notte ha ben pensato di portargli via tutte e quattro le gomme coi cerchi.

Inoltre, poco distante da lì alla sinistra del fiume Vaccina, si sono reinsediati con tende, sacchi a pelo e cane, quelli che alcuni giorni fa erano stati cacciati, a seguito di un’operazione interforze tra Polizia di Stato, Guardia Costiera, Polizia locale ed altri enti.

Servirebbero più controlli e maggior partecipazione dei cittadini”.

Lettera firmata