Rubano zaini in spiaggia, beccati due 16enni da Roma Capitale a Ostia • Terzo Binario News

Di ieri pomeriggio l’intervento degli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale sul lungomare Paolo Toscanelli, a seguito di un furto appena avvenuto ai danni di un gruppo di ragazzi che si trovavano in spiaggia.

Usciti dall’acqua e tornati sotto l’ombrellone, i giovani si sono accorti che qualcuno si era approfittato della loro assenza per sottrarre i propri zaini.

Ricevuta la segnalazione, sul posto è sopraggiunta una pattuglia della Polizia Locale e grazie ad alcune notifiche di spese, effettuate tramite le carte di pagamento entrate in possesso degli artefici del furto e arrivate in tempo reale su un cellulare ancora in possesso di uno dei giovani, gli agenti hanno potuto localizzare in pochi istanti la località dove erano stati eseguiti gli acquisti.

Gli operanti hanno rintracciato i responsabili, due ragazzi di 16 anni, che sono stati accompagnati presso il Comando del X Gruppo Mare e denunciati per furto e indebito utilizzo di carte di pagamento.