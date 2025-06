Maxi incendio alla facoltà di Agraria a Viterbo • Terzo Binario News

Incendio all’Università della Tuscia, in fiamme il tetto della facoltà di Agraria, dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione: dalle 10:15 vigili del fuoco impegnati con 4 squadre, giunti rinforzi da Roma e Terni.

Evacuato l’edificio, nessuna persona risulta al momento coinvolta.

La densa colonna di fumo nero che si alza dall’Università della Tuscia è visibile a chilometri di distanza.

L’incendio, partito dalla Facoltà di Agraria, si sta propagando si sta propagando anche un’altra palazzina del blocco C. Oltre ai Vigili del fuoco, è intervenuta anche l’unità specializzata dell’Esercito. Le fiamme si sarebbero propagate dal tetto dove erano in corso dei lavori. Poi il fuoco è arrivato anche ai laboratori sottostanti di chimica e genetica dove erano conservate sostanze altamente infiammabili, tra cui 500 litri di etanolo e bombole di protossito di azoto. Da qui la necessita di creare cordone di evacuazione con un raggio di 500 metri dalla palazzina in fiamme.

Le fiamme sono partite da alcuni rotoli di guaina catramata che erano sul tetto della palazzina C, dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione.

Intanto i vigili del fuoco e gli specialisti NBC dell’Esercito sono al lavoro per contenere le fiamme ed impedire che si propaghino alle strutture adiacenti.