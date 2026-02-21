Danneggiamenti e aggressioni nel condominio, arrestato da Roma Capitale a Villa Gordiani • Terzo Binario News

Intervento degli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale per un uomo, in evidente stato alterazione, che stava danneggiando le porte di alcune abitazioni in uno stabile in via Roccaromana 21, creando il panico tra i condomini.

Ricevuta la segnalazione di alcuni cittadini, la pattuglia è intervenuta tempestivamente sul posto individuando il soggetto, un cittadino italiano di 47 anni, che manifestava comportamenti aggressivi.

Alla vista degli operanti, l’uomo ha iniziato a scalciare reagendo violentemente contro gli stessi. Una volta bloccato, il 47enne, con diversi precedenti penali, veniva arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.