Ruba sigarette dal bar della stazione: casertano denunciato a Civitavecchia - Terzo Binario News

Si è reso responsabile di un furto aggravato ai danni del bar della Stazione di Civitavecchia il giovane, originario di Caserta, fermato e denunciato in stato di libertà all’alba del 31 luglio dagli agenti delle volanti del Commissariato di Polizia di Civitavecchia.

I poliziotti sono intervenuti attorno alle 04 del mattino presso l’esercizio commerciale a seguito dell’allarme scattato presso la sala operativa del Commissariato di viale della Vittoria.

Giunti sul posto gli agenti hanno notato che la porta era aperta ma all’interno non c’era nessuno e gli ambienti, apparentemente, erano in ordine, pertanto contattavano il titolare per verificare quanto fosse successo, attendendo il suo arrivo sul posto.

Al suo arrivo, l’esercente controllava il locale, dal quale sembrava non mancasse nulla.

Successivamente, attorno alle 06 l’uomo richiamava la sala operativa del Commissariato dicendo che dalla visione delle telecamere di videosorveglianza del locale, si vedeva un giovane, del quale forniva una precisa descrizione dell’abbigliamento, che, dopo aver forzato la porta d’ingresso ed essersi introdotto nel locale, prima di fuggire si appropriava di alcune stecche di sigarette che nascondeva all’interno di un trolley e del denaro della cassa.

Immediatamente scattavano le ricerche dell’uomo che gli agenti rintracciavano poco dopo all’interno delle “Autostrade del mare”, mentre era in attesa dell’apertura della biglietteria per la Sardegna.

Riconosciuto dall’abbigliamento e dai bagagli che aveva al seguito, il giovane è stato subito fermato e, vistosi scoperto, ha consegnato agli agenti le 5 stecche di sigarette rubate poco prima, nascoste all’interno del suo trolley nonché il denaro rubato dalla cassa del bar.

Oltre ad essere denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto, il 38enne, con numerosi precedenti di Polizia, nato e residente in provincia di Caserta, è stato allontanato con Foglio di Via Obbligatorio ed obbligo di rimpatrio nel comune di residenza per 3 anni, emesso dal Questore di Roma.