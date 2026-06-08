Ruba profumi per 3500 euro, la Finanza denuncia un rumeno a Fiumicino • Terzo Binario News

I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno individuato e fermato un cittadino straniero indiziato di furto ai danni degli esercizi commerciali situati nell’area partenze dello scalo “Leonardo da Vinci”.

L’intervento dei militari del Gruppo di Fiumicino ha permesso di intercettare il soggetto mentre tentava di allontanarsi dal Terminal con il proprio bagaglio.

All’interno del trolley sono state rinvenute decine di confezioni di profumi di prestigiose marche, sottratte dai punti vendita Duty Free, per un valore complessivo di circa 3.500 euro.

Dagli accertamenti condotti sulle liste d’imbarco e sugli orari dei voli, è emerso che l’uomo era giunto nell’aerostazione con l’esclusivo intento di compiere l’attività illecita: il passeggero era infatti in possesso di un biglietto aereo per il rientro a Bucarest previsto poche ore dopo l’arrivo nella Capitale.

Una sorta di “scalo tecnico” finalizzato al furto che ha portato all’individuazione del “pendolare” dei profumi.

La refurtiva è stata restituita alle attività commerciali danneggiate, mentre il responsabile, dopo i rilievi fotodattiloscopici, è stato deferito a piede libero alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per l’ipotesi di reato di furto aggravato.

L’operazione si inquadra nel dispositivo di vigilanza attuato stabilmente dal Corpo all’interno dello scalo aeroportuale, a tutela della proprietà privata, del regolare esercizio delle attività d’impresa e della legalità economica.

Il provvedimento è stato adottato nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, in attesa di giudizio definitivo, vale la presunzione di innocenza dell’indagato.