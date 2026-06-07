Cerbiatto incastrato in un cancello a Santa Marinella, liberato dai pompieri • Terzo Binario News

Intervento di salvataggio animale per l’equipaggio della 17A.
Questa mattina alle ore 08.30, i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via della Fornacetta, Santa Marinella, per salvare un cucciolo di cerbiatto.
Visto la zona impervia, per raggiungere l’animale, si è reso necessario l’ausilio del mezzo 4 x 4.
Raggiunto il cucciolo, incastrato nel cancello di una recinzione, gli uomini della Bonifazi hanno subito messo in atto l’opera di estricazione con l’attenzione pneumatica in dotazione.
Liberato rapidamente l’animale è stato idratato dai Vvf e rimesso in libertà.
Il cucciolo di cerbiatto era in ottime condizioni di salute.