Ruba il telefono a una turista americana, algerino 58enne arrestato da Roma Capitale • Terzo Binario News

Ieri, intorno alle 15, agenti del I Gruppo Centro della Polizia di Roma Capitale hanno tratto in arresto un uomo algerino di 58 anni, senza fissa dimora e con precedenti penali, con l’accusa di furto con destrezza.

I fatti sono accaduti sull’autobus della linea numero 8, a bordo del quale una turista americana è stata derubata del suo cellulare, prelevato direttamente dalla borsa.

Accortasi dell’accaduto, in zona Trastevere, la ragazza di 20 anni, una volta scesa dal mezzo pubblico, ha avvicinato una pattuglia della Polizia di Roma Capitale per chiedere aiuto. Grazie alla geolocalizzazione del suo Iphone, gli agenti hanno seguito la posizione del dispositivo, per poi salire con lei su di un altro mezzo della linea 3 all’altezza di Viale Manzoni dove , facendo squillare il suo telefonino, hanno individuato immediatamente il ladro, che lo aveva lasciato cadere al suo fianco per dissimulare la sua compromissione rispetto all’accaduto.

Gli operanti hanno immediatamente tratto in arresto l’uomo, tradotto in carcere al termine del processo con rito direttissimo.