In Piazza Aldo Moro a Cerveteri arriva la prima Fiera dei Saperi e dei Sapori • Terzo Binario News

Appuntamento per sabato 1 aprile. Giovedì 16 marzo alle ore 15:00 al Granarone, incontro di preparazione aperto al mondo dell’imprenditoria e del commercio locale. La Delegata Arianna Petrolati: “Auspichiamo sia l’inizio di un percorso di sviluppo economico per Cerveteri”

“A Cerveteri, in Piazza Aldo Moro, arriva la prima Fiera dei Saperi e dei Sapori. Un progetto che vogliamo diventi non un evento spot, ma un appuntamento fisso della nostra città e che punti ad esaltare le eccellenze enogastronomiche ed artigiane non solo di Cerveteri ma anche del territorio limitrofo. Sabato 1° aprile la data zero, con l’auspicio ovviamente che possa essere l’inizio di un percorso ben più lungo, in grado di crescere sempre di più soprattutto in termini di coinvolgimento dell’imprenditoria locale”.

A dichiararlo è Arianna Petrolati, Delegata alle Politiche di Promozione Economica del Territorio, nel presentare il primo appuntamento della Festa dei Saperi e dei Sapori, programmata per sabato 1 aprile dalle ore 09:00 alle ore 19:00.

“Dopo l’esperienza del Natale, con le attività del Villaggio posizionato in Piazza Aldo Moro, abbiamo immediatamente cominciato a lavorare per realizzare un’iniziativa analoga che si potesse ben adattare durante l’intero arco dell’anno – ha dichiarato Arianna Petrolati – l’obiettivo è quello di creare un evento cadenzato, che diventi sia per gli imprenditori che per la cittadinanza un appuntamento fisso: crediamo sia un’occasione importante, anche e soprattutto per dare nuovo stimolo al commercio sia del Centro Storico che in generale a livello cittadino. In queste settimane, insieme al Sindaco Elena Gubetti, all’Associazione 3.0 e tante altre realtà del nostro territorio abbiamo lavorato molto per organizzare al meglio quello che vogliamo diventi un grande evento della città”.

“Dal prodotto gastronomico ai vini fino all’artigianato – prosegue la Petrolati – all’interno della Fiera dei Saperi e dei Sapori sarà possibile trovare una scelta di prodotti davvero vasta. Chiunque volesse ricevere maggiori informazioni, può contattarmi al numero 3896756950”.

“In vista di questo primo appuntamento, insieme al Sindaco Elena Gubetti, ho fortemente voluto organizzare un incontro di preparazione e conoscitivo al quale sono invitate a partecipare tutte le realtà del territorio, dall’imprenditore agricolo al negoziante – ha aggiunto la Delegata Arianna Petrolati – anche tramite un forte passaparola stiamo cercando di raggiungere più persone possibili, ma ovviamente è importante diffondere il più possibile la notizia affinché ci sia una partecipazione ancor più ampia. L’incontro è programmato per giovedì 16 marzo alle ore 15:00 presso l’Aula Consiliare del Granarone e tutti sono invitati a partecipare. Sarà occasione anche di dialogo, confronto e di nuove proposte”.