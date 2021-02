Rotatoria Bracciano, assegnato l'appalto: costo di 257 mila euro - Terzo Binario News

La ditta vincitrice è la Flaminia Garden che effettuerà il lavoro in località Rinascente

Assegnato l’appalto per la rotatoria alla Rinascente di Bracciano.

A vincere la gara è stata la Flaminia Garden di Roma, che ha proposto una somma di circa 257mila euro. Seconda classificata, l’impresa “Quaranta Costruzioni Srl”,

“Aggiudicare definitivamente i lavori di realizzazione di una rotatoria in località “La Rinascente” all’impresa Flaminia Garden srl con sede legale in Roma, la quale offre un ribasso percentuale rispetto all’importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 31,353 % con un importo contrattuale comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari € 256.796,64 oltre IVA al 10% (importo complessivo € 282.476,30)” è scritto nella determina.