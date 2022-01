Romanzo Quirinale, Battilocchio live dal Transatlantico: “Convergenza su Casellati, figura imparziale e di equilibrio” - Terzo Binario News

Il Deputato in esclusiva a Terzobinario: “Potremmo essere pronti ad un risultato definitivo già in questa votazione”

Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per l’elezione del Presidente della Repubblica. Il nome insistente è quello della attuale Presidente del Senato Casellati sul quale stanno convergendo molti nomi. Come di consueto il Deputato Alessandro Battilocchio ha rilasciato un’intervista in esclusiva alla redazione di Terzobinario, esprimendo le sue sensazioni in diretta video dal Transatlantico. Una breve chiacchierata Live proprio mentre all’interno dell’emiciclo si sta svolgendo la quarta votazione per il Presidente della Repubblica.

“Il centrodestra ha presentato una candidatura autorevole, una figura assolutamente apprezzata anche al di fuori del perimetro del centrodestra nonché seconda carica dello Stato – ha detto Battilocchio – abbiamo iniziato la votazione, la quinta votazione, che potrebbe portare ad un risultato. Mi sembra di capire, parlando anche con altri colleghi di altri gruppi politici, che potrebbe esserci una convergenza di diversi parlamentari che fanno parte di altri gruppi sul nome della Casellati, che nel corso della sua presidenza si è fatta apprezzare per imparzialità e equilibrio nella gestione dell’Aula del Senato”.

Battilocchio vota la Presidenza della Repubblica

“Da parte del centrosinistra c’è ancora indicazione di scheda bianca – continua l’Onorevole – ma come abbiamo visto nel voto di ieri poi i parlamentari per una certa autonomia scelgono una determinata posizione, come visto anche ieri. Bisogna essere pronti a un risultato già in questa votazione. Tra l’altro, da oggi si inizieranno a fare due votazioni al giorno, con la seconda fissata per le ore 17:00. Stiamo entrando nel vivo del percorso che porterà all’elezione del nuovo Capo dello Stato”.

“Io credo che in questi giorni il centrodestra ha dato prova di grande compattezza e di grande unità e credo che anche in questa indicazione giunta al termine di una serie di riunioni portate avanti dai leader dei partiti continueremo a marciare in maniera compatta. Sul resto credo che abbia la Casellati in questi anni di mandato come Presidente del Senato e dunque come seconda carica dello Stato ma durante tutta la sua carriera politica e professionale abbia dimostrato una statura che la rende più che idonea e adatta a ricoprire un ruolo fondamentale per la nostra Repubblica”.