Romanzo Quirinale, Meloni: “Centrodestra compatto, ma da sinistra spettacolo fastidioso per gli italiani” - Terzo Binario News

“Il Centrodestra è compatto, i voti ci sono e in Aula voteremo per la Casellati, figura autorevole, una Donna, Presidente del Senato. Noi come Fratelli d’Italia abbiamo dimostrato non solo di avere compattezza ma anche che possiamo essere molto attrattivi. Basti pensare che abbiamo portato la candidatura di Guido Crosetto, una candidatura di bandiera che nonostante i soli 63 grandi elettori del nostro partito ha raggiungo 115 preferenze. Noi come centrodestra stiamo facendo tutto ciò che si possa fare per decidere, mentre la politica e il centrosinistra stanno offrendo uno spettacolo davvero fastidioso per gli italiani. Auspico un passo in avanti anche da parte del PD, che respingono da giorni ogni nostra proposta senza mai averne una loro. Stanno letteralmente bloccando il quadro istituzionale del nostro paese, come se il prossimo Presidente della Repubblica può essere eletto solo se ha in tasca la tessera del PD”.

Lo ha dichiarato pochi minuti fa davanti Palazzo Montecitorio Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia.