Romanina, nella villa confiscata ora c'è il parco della legalità - Terzo Binario News

“In via di Roccabernarda dove c’era una villa del clan Casamonica ora c’è un parco della legalità gestito dal comitato di quartiere”. Così Nicola Zingaretti, presidente della Regione.

“Un’altra villa accanto ora è gestita da un’associazione di famiglie di bambini autistici. Oggi (ieri, ndr) la presa in carico di questa nuovo bene confiscato è l’ennesimo esempio di come la Regione Lazio non molli contro le mafie e per la legalità”.

“Quello che era dei criminali diventa dei cittadini” ha spiegato Zingaretti, che ha proseguito: “Legalità e nuove possibilità: questa è la nostra strada. Le campagne di Latina tolte alle mafie e date ai ragazzi degli istituti agrari per coltivarle. La nuova facoltà universitaria di Ostia in collaborazione con Roma Tre con un’offerta di un ciclo formativo legato alle energie rinnovabili”.

E ancora: “La grande palestra Talento e Tenacia sempre a Ostia, uno dei centri sportivi popolari più importanti della città. Quello che sta accadendo a Centocelle: la Regione ha creato un fondo per le attività commerciali offese dalla mafia o dalla criminalità, un locale ha già riaperto e prossimamente la Regione vi aprirà un centro sociale nei locali della Pecora Elettrica perché nessuno deve permettersi in questa città, anche solo di teorizzare, che un libero esercizio culturale non può esserci se non paga il pizzo o se non è sotto controllo della malavita”.

“Il caso del Montespaccato Savoia Calcio nato grazie alla collaborazione di tanti ragazzi, la palestra del Tufello che nasce come fatto di occupazione e oggi è un centro sportivo gestito da ragazzi di quel quartiere è ed è una delle esperienze simbolo, il Parco della Legalità in via di Roccabernarda gestito dal comitato di quartiere. Quando lo Stato è presente una risposta c’è”.