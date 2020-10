Cerveteri, ritrovate le due stazioni della Via Crucis rubate in Chiesa - Terzo Binario News

“Grazie di cuore al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Cerveteri e al suo gruppo perché hanno ritrovato e restituito le due stazioni che erano stato rubate dalla nostra Chiesa”. Questo il messaggio pubblicato sulla pagina Facebook della parrocchia Santissima Trinità di Cerveteri.

Come raccontato da Terzo Binario, venerdì 2 ottobre due stazioni della Via Crucis sono state saccheggiate. “Vorrei dire a chi ha fatto questo che le stazioni rubate non hanno valore artistico, sono il regalo di una famiglia per una occasione speciale. Per questo ….. ridateci le nostre Via Crucis”.

Ieri – martedì 6 ottobre – il lieto fine: “Grazie lo rivolgo a tutti i parrocchiani e alle tante persone che hanno pregato il Signore perché le due stazioni della Via Crucis rubate venissero restituite. Ecco la forza della Preghiera”.

