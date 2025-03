Roma x2 2025 presentata all'aula Pucci a Civitavecchia • Terzo Binario News

di Michela Nunnari

Il 22 Febbraio, presso l’Aula Consiliare “R. Pucci” del Comune di Civitavecchia, si è tenuta la conferenza stampa della 32ª edizione della Garmin Roma per Due, Uno, Tutti.

La regata, nata nel 1994, rappresenta una pietra miliare della vela d’altura nazionale e internazionale, una sfida impegnativa che coinvolge le classi IRC, ORC,Mini 6.50, Class 40 e Multiscafi, capace di coinvolgere e mettere in competizione nuove promesse e velisti esperti con un percorso di 540 miglia.

Dal 12 al 19 aprile la Garmin Roma per Due, Uno, Tutti, prenderà il via dal PortoTuristico Riva di Traiano con un passaggio tra Ventotene e Santo Stefano per poi utilizzare l’isola di Lipari come boa e ritorno.

il Sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene, in apertura della conferenza ha dichiarato: “È un piacere ospitare qui la presentazione di questa importante regata, giunta alla 32ª edizione. Civitavecchia è una città di mare e di vela, non solo per il traffico passeggeri, ma per una storia sportiva che ha portato i nostri atleti fino alle Olimpiadi. Il nostro territorio offre bellezze turistiche che saranno un ulteriore richiamo per i partecipanti alla regata. Vi aspettiamo a Civitavecchia”.

La Garmin Roma per due, uno, tutti come ha dichiaratoPietro Alessi, Assessore alle Attività Produttive e Turismo di Civitavecchia, non è solo un evento sportivo ma anche una grande opportunità per la promozione turistica della città. Ha sottolineato come manifestazioni di questa portata rappresentino l’occasione per rafforzare il legame della cittadinanza con il mare e avvicinare le nuove generazioni alle professioni marittime.

Alessia Pieretti, Consigliera della Città Metropolitana di Roma, ha evidenziato il valore sociale della manifestazione: “Eventi come la Garmin Roma per Due, Uno, Tutti sono fondamentali per il territorio. Da ex atleta, credo fortemente nei valori dello sport e nel suo impatto sociale. Spero di avere l’opportunità di seguire l’evento dal mare”.

Giuseppe D’Amico, Vicepresidente FIV, ha dichiarato: “Porto i saluti del Presidente Francesco Ettorre. La Roma per Due è una delle regate offshore più prestigiose del calendario FIV e apre tradizionalmente la stagione d’altura. Questa sarà la prima edizione senza Alessandro Farassino, e vogliamo rendergli omaggio per tutto ciò che ha dato alla vela”.

Il Presidente del Circolo Nautico Riva di Traiano, Oscar Campagnola ha ricordato con emozione il contributo inestimabile di Alessandro Farassino ed ha descritto la regata come un’esperienza che va oltre la competizione sportiva ma rappresenta una vera e propria avventura umana, esperienza che viene spesso paragonata a una sfida oceanica per le difficoltà e le condizioni che gli equipaggi devono affrontare.

Giuseppe Borrelli, Direttore Sportivo CNRT, ha infine illustrato le novità di quest’anno: “Abbiamo rinnovato l’immagine della regata con un nuovo logo e più colori, e accolto nuovi sponsor tecnici come Antal e TNB Azimut. Novità anche per gli eventi sociali, che avranno come nuova location il Club delle Tur”.

Durante la presentazione sono intervenuti il giornalista Giulio Guazzini e i velisti Giovanni Mengucci, Enrico Fossati, in collegamento video Cecilia Zorzi, in rappresentanza della Classe Mini 6.50 e Giulia Fava, atleta di Civitavecchia, per condividere, con il pubblico presente in sala, le loro emozionanti partecipazioni alle vecchie edizioni.