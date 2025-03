Riunione Uil Fpl alla Asl Roma 4, Benedetti e Ruggiero: “Ecco perché non abbiamo firmato il CCNL Sanità” • Terzo Binario News

“Grande partecipazione all’assemblea di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori del comparto dell’Asl Roma 4 indetta, lunedì 3 Marzo 2025, dalla UIL FPL.

Lo dichiarano in una nota il Segretario Regionale UIL FPL Roma e Lazio, nonché membro della delegazione trattante della UIL FPL in Aran, Claudio Benedetti e la Segretaria Responsabile Aziendale dellAsl Roma 4 Margherita Curti Ruggiero, che continuano: “Abbiamo spiegato alle lavoratrici e ai lavoratori presenti in sala il perché la UIL FPL ha detto “No” al rinnovo del CCNL Sanità, a partire dalla totale insufficienza di risorse messe a disposizione dal Governo (il 5,78%) che non permette di recuperare la perdita del potere di acquisto subita dai lavoratori e dalle lavoratrici tra gli anni 2022 e 2024 a causa di una inflazione a due cifre.

Tra gli altri punti all’ordine del giorno ci siamo anche soffermati sulla figura dell’assistente infermieristico che l’Aran ha voluto introdurre nel CCNL Sanità ma fortemente osteggiato dalla UIL FPL ritenendo che la strada intrapresa dall’Aran e dal Governo rischia di abbassare sensibilmente la qualità dell’assistenza sanitaria, provocando inutili sovrapposizioni di competenze e responsabilità tra OSS e infermieri anziché adottare misure adeguate per rendere queste fondamentali professioni più attrattive: garantire stipendi commisurati alla responsabilità e all’impegno richiesto, giusti inquadramenti contrattuali, investire nella formazione e nella specializzazione e nuove assunzioni per evitare l’eccessivo sovraccarico di lavoro.

Oltre agli aspetti nazionali continuano i sindacalisti – abbiamo affrontato anche le questioni regionali come il vergognoso blocco delle indennità del Pronto soccorso deciso dalla Regione Lazio e abbiamo illustrato le tante iniziative interne all’ASL Roma 4 che la UIL FPL sta portando avanti, come le Performance e Assenze non decurtabili, il regolamento di mobilità interna e la vertenza sui Buoni Pasto che la UIL FPL sta pensando di iniziare nell’ASL a tutela dei propri iscritti ed iscritte.

In questa assemblea che ha visto la partecipazione anche del Segretario Nazionale UIL FPL Pietro Bardoscia, abbiamo registrato – concludono Benedetti e Ruggiero – un grande entusiasmo tra tutte le lavoratrici e i lavoratori presenti in merito all’azione sindacale che stiamo portando avanti, tale da spingerci ad organizzare un ulteriore assemblea a Bracciano nel mese di Aprile.