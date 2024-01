Roma come il Far West, nuova sparatoria: ferito un 17enne • Terzo Binario News

Una pistola, con matricola abrasa e munita di silenziatore. È quest’arma che ha fatto di un ventenne di Anzio il principale sospettato per la sparatoria avvenuta martedì pomeriggio in via dei Pesci, in zona Zodiaco, in cui è rimasto ferito un 17enne.

La pistola infatti è dello stesso calibro di quella che ha sparato contro il giovane.

A trovarla la Polizia di stato durante la perquisizione seguita al fermo di un uomo di 20 anni trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Nell’abitazione del giovane sono state sequestrate anche un’ascia e un coltello.

Si tratta della terza sparatoria in pochi giorni nell’area metropolitana di Roma. Segue a distanza di poche ore altri due casi tragici: quello di Montecompatri in cui è rimasto ucciso un ragazzino di 14 anni e quello di Corviale, dove un agguato di tipo mafioso ha ucciso un 33enne e ferito un altro uomo.

Ad Anzio gli spari hanno riecheggiato poco dopo le 14.30 di ieri sul litorale. Il minorenne ferito a un gluteo è di nazionalità nigeriana anche se nato a Roma. Ha riportato una ferita al gluteo destro, provocata da un proiettile esploso da una pistola a distanza ravvicinata. La vittima è stata trasportata dal 118 al pronto soccorso degli ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno