“I piccolissimi Nati per Leggere”, appuntamento da non perdere in Biblioteca a Ladispoli • Terzo Binario News

L’amministrazione comunale di Ladispoli informa che presso la sala della biblioteca, venerdì 19 gennaio 2024, alle ore 10:00, il gruppo di Volontari Nati per Leggere (NPL) di Ladispoli, insieme alla Biblioteca, inaugura un nuovo ciclo di appuntamenti mensili dal titolo “I piccolissimi Nati per Leggere”: nella confortevole sala ragazzi della Biblioteca i volontari leggeranno a bassa voce storie ai bambini da 0 ad 1 anno e alle famiglie in attesa.

Forse non tutti sanno che NPL è il programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, ed ha come finalità quella di spiegare l’importanza della lettura in famiglia. Leggere insieme al proprio bambino sin dalla più tenera età, e addirittura prima che nasca, è un’abitudine che permetterà di stabilire con lui un rapporto e un legame importanti, migliorerà la sua vita emotiva e lo sviluppo intellettuale, arricchendo il suo mondo interiore, il suo linguaggio, le sue idee e le sue immagini mentali: un gesto semplice che contribuirà a renderlo un giovane adulto abituato all’ascolto e probabilmente anche un futuro lettore!

La partecipazione è libera e gratuita ma è necessaria la prenotazione ai contatti della Biblioteca.

Vi aspettiamo!