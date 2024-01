Roma blindata per il vertice Italia-Africa, strade chiuse e sicurezza rafforzata • Terzo Binario News

Strade interdette, bus deviati. Nella Capitale 23 tra capi di stato ed esponenti internazionali

“Grazie presidente Mattarella e Giorgia Meloni per averci accolto a Roma per il primo vertice Italia-Africa”. Scrive così sui social il presidente del consiglio europeo Charles Michel dopo aver partecipato alla cena inaugurale del vertice ospitato in una Roma blindata.

Ed è proprio il presidente Mattarella ad aprire i lavori citando un detto africano: “Insieme per andare lontano”.

Nella capitale anche la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per la firma del nuovo Accordo quadro di partenariato finanziario sottoscritto con il Presidente del Gruppo Banca Africana di Sviluppo Akinwumi Adesina.

Imponenti le misure di sicurezza messe in campo per le due giornate di domenica e lunedì.

Ventitre le personalità giunte a Roma per il summit che si tiene a Palazzo Madama, tra presidenti e ministri di stati africani e vertici dell’Unione Europea, dell’Unione Africana e delle più importanti istituzioni internazionali: Nazioni unite, Banca mondiale, Banca europea per gli Investimenti.

Presidiato dalle forze dell’ordine soprattutto il centro storico. Chiuse completamente molte strade, su altre sono state imposte limitazioni al traffico per permettere il passaggio delle auto diplomatiche.

Da domenica sono state interdette via Ventiquattro maggio, Piazza del Quirinale, via del Quirinale, via della Consulta, via Mazzarino nel tratto tra da via Nazionale a Via Ventiquattro Maggio.

Mentre la circolazione è stata vietata dalle 7.00 di lunedì mattina su piazza di S. Andrea della Valle, corso del Rinascimento, piazza delle Cinque Lune, piazza Tor Sanguigna, via Giuseppe Zanardelli, via di Monte Brianzo, piazza di Ponte Umberto I, piazza di Sant’Apollinare, via di S.Agostino, via dei Portoghesi e via di Tor Millina.

Ma tutta l’area intorno a Corso Vittorio Emanuele potrebbe essere interessata da chiusure temporanee.

Sempre dal primo mattino di lunedì, deviate o limitate le linee bus 30, 70, 81, 87, 100, 492, 628 e 990.

Nell’area dell’evento inoltre imposto il divieto di sosta.

In tutto il centro rafforzati i controlli della Polizia Locale di Roma Capitale.