Roma, appello di Lndc dopo la morte dell'anziana beagle abbandonata in un sacchetto: "Chi sa parli" • Terzo Binario News

Ancora un gravissimo caso di crudeltà su un animale indifeso, questa volta alle porte di Roma nella frazione di Torre Angela.

Una beagle anziana e malata è stata trovata abbandonata in un sacchetto di plastica, come se fosse un rifiuto di cui disfarsi. Grazie all’intervento della Polizia Locale, la cagnolina è stata soccorsa e trasportata prima al canile comunale della Muratella dove è stata constatata l’assenza di microchip e stimata un’età di circa 13 anni. In seguito, è stata ricoverata per una grave insufficienza renale in una clinica convenzionata con la ASL dove però, purtroppo, non c’è stato nulla da fare ed è deceduta il giorno dopo il ricovero.

LNDC Animal Protection, venuta a conoscenza di questo grave episodio dalla propria sezione locale, si è immediatamente attivata con il proprio ufficio legale per sporgere denuncia e chiedere indagini approfondite, compresa l’analisi delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Allo stesso tempo, l’associazione chiede la collaborazione di tutti i cittadini romani affinché chi è in possesso di informazioni utili per risalire all’autore di questo gesto di inaudita crudeltà si faccia avanti scrivendo una e-mail ad avvocato@lndcanimalprotection.org.

“Non ci possono essere giustificazioni per fare una cosa del genere. Dopo una vita passata insieme, abbandonare una cagnolina nel momento di maggiore fragilità e vulnerabilità è un gesto da persone vigliacche e malvagie. Anche la modalità, con un sacchetto di plastica, è incredibilmente crudele e svilente: quella che è stata una compagna di vita, buttata via come immondizia. Chiunque sia stato a fare una cosa del genere deve vergognarsi, ma a questo punto dubito che ne sia capace. Non posso immaginare il dolore e lo smarrimento di quella povera anima gettata via così e spero con tutto il cuore che la persona che l’ha trattata in questo modo venga identificata e giudicata con la massima severità possibile. Non riporterà in vita la cagnolina, ma almeno ci sarà un minimo di giustizia per lei”, commenta Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection.