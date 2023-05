Rocca: "Situazione della Sanità è un dolore profondo" • Terzo Binario News

Lo dichiara il Governatore del Lazio al convegno “Sicurezza, Sanità, Università nella Regione Lazio”

“Intervenendo al convegno “Sicurezza, Sanità, Università nella Regione Lazio”, ho voluto fare il punto sulla difficile situazione in cui siamo.

Vedere in quali condizioni versa la sanità regionale è un dolore che si accompagna ai 22 miliardi e 300 milioni che gravano sul bilancio.

La situazione dei pronto soccorso è inaccettabile e umilia la dignità dell’essere umano, così come quella delle liste d’attesa

Dobbiamo avere il coraggio di osare.

Se non affrontiamo la situazione in maniera sistemica, come abbiamo cominciato a fare, si rischia il collasso. È fondamentale un reale ed effettivo ingresso nel Recup delle strutture private accreditate, come da contratto. C’è un cronoprogramma preciso. E sarà rispettato”.

A dichiararlo è il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca