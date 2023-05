Santa Severa, domani al Castello si inaugura la mostra sugli scavi di Castrum Novum • Terzo Binario News

Sabato 6 maggio alle ore 11 si inaugurerà presso il Museo del Mare e della Navigazione Antica nel Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, la mostra dedicata ai risultati degli scavi nell’antica città romana di Castrum Novum in corso di indagine nel territorio di Santa Marinella in località Torre Chiaruccia.

Per la prima volta si presentano al pubblico le novità emerse dagli studi e dalle ricerche che da oltre un decennio stanno ricostruendo la storia e l’archeologia dell’antica colonia romana, vissuta per circa ottocento anni tra il III secolo a.C. e il V-VI secolo d.C.

Un castrum dell’epoca delle guerre puniche cinto da possenti mura, costruito a controllo della costa lungo la via Aurelia, trasformatosi in centro urbano in epoca imperiale con proprie istituzioni, edifici monumentali, un teatro, templi, ricche domus, terme, ville marittime, peschiere e tanto altro ancora da scoprire.

Gli scavi, condotti dal Polo Museale Civico di Santa Marinella, con la supervisione della Soprintendenza Archeologia e Belle Arti per l’Etruria, vedono la partecipazione dell’Università della West Bohemia, l’Institutum Romanum Finlandiae, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’A.S.S.O. e il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite con il sostegno della Società PQE Group.

La mostra sarà presentata dal curatore scientifico Flavio Enei, direttore del Polo Museale Civico e degli scavi di Castrum Novum e resterà aperta fino al 30 settembre: un percorso espositivo che con numerosi reperti, pannelli illustrativi e video racconta la storia degli studi, i ritrovamenti, la nuova ricerca, la topografia dell’insediamento, il suo sviluppo storico e alcuni aspetti della vita quotidiana degli antichi castronovani.

Sarà presentata da Roberto Malinconico la ricostruzione in 3D del teatro scoperto con l’ultima campagna di scavi e il trailer del video di promozione culturale “Italia è il mio nome” girato a Castrum Novum dalla regista Saria Cipollitti con Matteo Montalto e Mariella Nava.