Roberto Paolini di Pithos a Cerveteri conquista il Giappone, per lui una prestigiosa pubblicazione nel Sol Levante • Terzo Binario News

Roberto Paolini, artista ceramista specializzato in riproduzioni di arte etrusca è una vera eccellenza di Cerveteri. Più e più volte finito sotto le telecamere di importanti programmi televisivi, che hanno voluto immortalare l’arte sopraffina del giovane cittadino etrusco, rappresenta un orgoglio per tutta la città.

All’ingresso del Centro Storico, il suo Pithos Ancient Reproductions, una vera e propria bomboniera all’interno del Borgo, è luogo di cultura ed arte, oltre che di disponibilità e cordialità.

Probabilmente almeno una volta ognuno di voi si sarà fermato ad ammirare la vetrina di quello che indubbiamente non è un semplice negozio, ma un vero e proprio museo a bordo strada.

Come abbiamo avuto modo di apprendere dal profilo social di Pithos, ora Roberto fa breccia anche nei cuori dei cittadini del Sol Levante. Una prestigiosa rivista giapponese ha infatti dedicato uno speciale proprio alla sua arte.

Un bel riconoscimento dunque per Roberto, sempre impegnato nel portare in giro per il mondo l’arte e la cultura di Cerveteri.

Roberto Paolini di Pithos a Cerveteri conquista il Giappone, per lui una prestigiosa pubblicazione nel Sol Levante