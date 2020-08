Ritrovato l'apparecchio acustico perso in spiaggia dal piccolo - Terzo Binario News

Felici i genitori del bimbo, avvertiti del ritrovamento, che ringraziano coloro che hanno aiutato a recuperarlo

Una piccola storia a lieto fine che risolve un grande problema e che dimostra quanto siano utili i social se usati correttamente.

Due giorni fa un bimbo ha perso l’apparecchio acustico mentre era in spiaggia a Passoscuro. Uno strumento importante, delicato e costoso che stava creando parecchi problemi al piccolo che lo ha perso mentre era in spiaggia.

La notizia ha viaggiato sui social finché oggi una notifica non ha avvertito: “trovato questo strumento, si cerca il proprietario”, sfruttando i post sui gruppi. In questo modo è stato possibile mettere in contatto la famiglia del bimbo con chi ha ritrovato l’apparecchio. Un colpo di fortuna – che risolve parecchie grane – quando ormai sembrava perso definitivamente.

“Grazie a tutti per il supporto. È stato ritrovato, siete stati fantastici il potere del Social quando serve. Ora lo porteremo in manutenzione. Grazie per tutti i messaggi, per avermi avvisato siete stupendi. Grazie da parte dei Genitori, grazie jasmine Nati”.