Malore in spiaggia per un anziano a Marina di Palo: "Preferisco restare al mare" - Terzo Binario News

Soccorso da Guardia Costiera e 118 ha rifiutato il ricovero

Durante la navigazione con il GC 341, il personale dell’ufficio locale marittimo di Cerveteri Ladispoli, impegnato in attività Mare Sicuro, è stato contattato per una persona anziana di 78 che aveva perso conoscenza sotto l’ombrellone in una spiaggia libera di Marina di Palo.

Contattato il 118 per richiedere il loro urgente intervento, il battello GC 341 si è diretto sul posto. Poco dopo è arrivato anche il personale medico e paramedico del 118 per prestare le prime cure all’anziano.

Dopo aver accertato i valori alti della pressione, lo hanno invitato a seguirli in ambulanza per poi condurlo all’ospedale di Civitavecchia, ma l’uomo ha rifiutato il trasferimento preferendo rimanere in spiaggia.