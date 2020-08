Bimbo perde l'apparecchio acustico in spiaggia - Terzo Binario News

A Passoscuro ricerche in corso sulla battigia

Um bimbo al mare ha perso l’apparecchio acustico metre era in spiaggia. Si chiede aiuto per ritrovarlo, trattandosi di uno strumento delicato, senza il quale il piccolo non sente.

Il post: “Ragazzi mio nipote ha perso questo impianto in spiaggia o in acqua a Passoscuro e per chi non lo sapesse gli serve per sentire.. Chiediamo a tutti coloro che si trovano nei pressi di Passoscuro che se lo trovano di contattarci. È veramente fondamentale per lui”.

Chiunque lo trovasse può contattare via Facebook / Messanger Andrea Tabacchini oppure Tiziana Di Stefano.