Ristori per i pescherecci di Civitavecchia, il plauso della Coop Marinai e Caratisti • Terzo Binario News

“La Cooperativa Marinai e Caratisti di Civitavecchia ha avuto un incontro con il Consigliere regionale, on. Emanuela Mari.

Nel corso del confronto, abbiamo potuto fare il punto della situazione per quanto riguarda il sostegno all’attività della cooperativa da parte di Regione Lazio.

Durante tale appuntamento, grazie a un colloquio telefonico con l’Assessore Giancarlo Righini, abbiamo avuto conferma dello stanziamento di 120mila euro di fondi regionali nel bilancio 2025, che copriranno le spese relative al fermo dovuto ai lavori del porto per l’apertura della bocca a sud.

Inoltre abbiamo verificato come nei giorni scorsi sia uscita una delibera di giunta relativa ai ristori per il fermo biologico che è stato prorogato in modo inaspettato.

Esprimiamo pertanto soddisfazione per la vicinanza dimostrata dalla Regione Lazio alla categoria, davanti alle difficoltà imposte dai regolamenti europei.

Per l’eventuale nuovo fermo poi, fermo restando la disponibilità della regione, dobbiamo individuare un diverso veicolo normativo”.