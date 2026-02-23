Referendum, a Cerveteri evento del Fronte Unito Costituzionale e del Comitato Articolo 11 • Terzo Binario News

Il Fronte Unito Costituzionale (FUC) e il Comitato Articolo 11 organizzano l’evento al

quale interverranno anche Carlo Guglielmi (Portavoce Comitato Promotore

Referendum 15 x il NO) e Valerio Savio (Procuratore Aggiunto GIP-GUP di Roma)

Il Fronte Unito Costituzionale (FUC) e il Comitato Articolo 11 invitano i cittadini a partecipare

numerosi all’incontro informativo “IO VOTO NO” che si terrà giovedì 5 marzo 2026 nella sala del ristorante Jolly Bar alle ore 18, in Via Santa Maria 24.

L’assemblea, ad ingresso libero, sarà l’occasione per chiarire i dubbi relativi al referendum del 22 e 23 marzo sulla riforma della Magistratura. I relatori saranno l’avvocato Carlo Guglielmi, portavoce del Comitato Promotore del Referendum 15 x il NO, e il dottor Valerio Savio, procuratore agg. GIPGUP di Roma e membro del direttivo di Roma di Magistratura Democratica.

A seguire, si terrà un dibattito con domande dal pubblico. L’introduzione e moderazione dell’evento sarà tenuta da Andrea Cavola, tra i membri fondatori del FUC, mentre le conclusioni saranno a cura di Luca Massimo Climati, esponente del Comitato Articolo

11.

I rappresentanti dei comitati coinvolti ritengono che l’attuale riforma rappresenti l’ennesimo

attacco alla Costituzione Italiana e un rischio per l’indipendenza della Magistratura e per

l’equilibrio e separazione dei poteri all’interno dello Stato, pertanto ritengono essenziale

contribuire ad un’informazione seria e completa che verta sui contenuti.

I relatori saranno a disposizione per spiegare nei dettagli la diminuzione delle tutele dei cittadini e l’aumento della spesa pubblica che questa riforma avrebbe qualora passasse, senza dimenticare la mancata soluzione al problema della lunga durata dei processi.

In un periodo storico in cui gli spazi di confronto democratico diventano sempre più rari e limitati, si esortano tutti i cittadini, soprattutto coloro che ritengano di non avere le idee chiare o che siano indecisi, a cogliere l’occasione aderendo numerosi, vista l’importanza della materia e delle sue ricadute sulla vita di tutti noi.