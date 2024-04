Rissa tra quattro giovani a Civitavecchia, uno era armato di coltello • Terzo Binario News

I ragazzi, due maggiorenni e due minorenni, bloccati e identificati dai carabinieri; sequestrata l’arma

In via Francesco De Santis, a Civitavecchia, nel pomeriggio di ieri – per futili motivi – quattro ragazzi, tutti della zona, due maggiorenni e due minorenni, hanno dato vita ad una rissa.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Civitavecchia che li hanno bloccati e identificati. Nessuno dei quattro ha per il momento inteso ricorrere alle cure mediche.

Nel corso della rissa è spuntato anche un coltello, presumibilmente utilizzato da uno dei quattro, che i Carabinieri hanno sequestrato.