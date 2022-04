Rissa furibonda sulla Casilina, due albanesi arrestati dai Carabinieri - Terzo Binario News

E’ successo davanti a un bar, dopo il fuggi fuggi trovata a terra una pistola col colpo in canna

Due notti fa, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata, transitando lungo la via Casilina in zona Borghesiana, si sono accorti di una violenta rissa scoppiata tra almeno 6 persone nel piazzale antistante l’ingresso di un bar.

I militari sono immediatamente intervenuti e nel fuggi fuggi generale, hanno fermato due soggetti – entrambi cittadini albanesi di 34 e 36 anni, con precedenti – sono stati raggiunti e fermati nonostante la loro strenua resistenza. I due, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma sono stati arrestati poiché gravemente indiziati del reato di rissa e resistenza a pubblico ufficiale mentre si cerca di risalire agli altri soggetti coinvolti.

Nel corso del sopralluogo, inoltre, è stata rinvenuta, abbandonata a terra nel punto esatto dove si stava svolgendo la rissa, una pistola con caricatore con 13 colpi, uno dei quali in canna, che a seguito di accertamenti è risultata essere provento di un furto denunciato presso la Stazione Carabinieri di Sacrofano ad Agosto del 2017.

L’arma è stata sequestrata per i successivi accertamenti mentre, i due cittadini stranieri sono stati arrestati con le accuse di rissa e resistenza a pubblico ufficiale.

A seguito dell’udienza presso le aule di piazzale Clodio, l’arresto è stato convalidato e, in attesa del processo, i due sono stati rimessi in libertà. È doveroso precisare che ci si trova nella fase delle indagini preliminari e che i soggetti in questione devono considerarsi non colpevoli sino alla condanna definitiva.