Rissa con cocci di vetro a Cornelia, nei guai tre extracomunitari pregiudicati - Terzo Binario News

I responsabili, fermati dalla polizia locale del XIII Gruppo Aurelio e dai carabinieri, sono stati denunciati

Sono stati fermati e denunciati dalla polizia locale del XIII Gruppo Aurelio i tre extracomunitari pregiudicati, responsabili ieri (8 luglio 2020) di una rissa finita nel sangue, dal momento che nella colluttazione sono stati usati anche cocci di bottiglia. Il fatto si è verificato in piazza Giureconsulti, dove una pattuglia dei vigili è intervenuta nel corso dei consueti servizi di con trollo.

Attirati da strani movimenti e da gente che ha cominciato ad accalcarsi in prossimità di un marciapiede, gli agenti sono prontamente intervenuti notando un uomo, egiziano di 33 anni, che presentava ferite da taglio in testa e sul petto ed era intento a picchiare una donna. Gli operanti hanno cercato immediatamente di fermare il cittadino egiziano, quando è comparso un 36enne, originario della Repubblica Domenicana che, utilizzando bottiglie di vetro rotte, ha iniziato a fronteggiare il cittadino egiziano.

Necessario l’intervento di altre pattuglie della polizia locale, sopraggiunte unitamente a personale dei carabinieri, per riportare la legalità in un contesto di ferocia scaturita presumibilmente, in base alle prime ricostruzioni, da futili motivi, forse legati a qualche apprezzamento di troppo rivolto in precedenza dall’egiziano alla donna, originaria di Cuba, scatenando la reazione del suo compagno, il 36 enne domenicano.

Quest’ultimo ha rifiutato le cure ospedaliere, mentre il cittadino egiziano e la donna sono stati trasportati in ospedale per le medicazioni del caso. Tutti e tre sono stati denunciati. Nei confronti dei due uomini sono emersi diversi precedenti penali. Già noto il cittadino egiziano agli agenti del Gruppo Aurelio della Polizia Locale, per una precedente denuncia per atti osceni.