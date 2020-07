Riapre al traffico dopo 5 anni via Cesare Battisti a Civitavecchia - Terzo Binario News

La strada venne interrotta per i noti problemi di staticità dovuti alla voragine apertasi in via Giordano Bruno nel 2015

Riapre al traffico dopo cinque anni via Cesare Battisti a Civitavecchia. La strada venne interrotta per i noti problemi di staticità dovuti alla voragine apertasi in via Giordano Bruno nel 2015: nei giorni scorsi le lavorazioni sono terminate ed è stato possibile ripristinare anche il manto stradale della strada.

Nella mattinata di oggi (9 luglio 2020) l’area è stata oggetto di un sopralluogo da parte del sindaco Ernesto Tedesco e dell’assessore ai Lavori pubblici, Sandro De Paolis.

Dopo le ultime rifiniture ancora da completare, alle ore 12 di domani, venerdì 10 luglio, le recinzioni saranno definitivamente rimosse.