Rissa a Cornelia: tre fermati - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Rissa a Cornelia. È quanto accaduto alle 17,45 di mercoledì 8 luglio in piazza dei Giureconsulti, a due passi dal capolinea dei bus. La vetrina di un barbiere è stata rotta, tre stranieri sono in stato di fermo.

Sul posto degli agenti della Polizia locale Gruppo XIII Aurelio, intervenuti con diverse pattuglie: le indagini sono tuttora in corso per ricostruire quanto accaduto. Presenti anche i carabinieri.

Angelo Belli, coordinatore della Lega nel Tredicesimo, ha commentato a Terzo Binario: “Questa zona ormai è in preda al degrado, è fuori controllo. Spesso e volentieri non viene rispettato il decreto anti alcol. Vengono lasciate bottiglie in strada. Poi capita la rissa e ci va di mezzo il barbiere, che si trova la vetrina sfondata e non potrà lavorare. È intollerabile. L’Amministrazione in quest’area è assente”.