Riprendono i corsi dell'associazione Amici della Musica - Terzo Binario News

“Sono pronti a ripartire i corsi dell’Associazione Amici della Musica, realtà diretta dal Maestro Augusto Travagliati, che da un quarto di secolo avvicina e prepara alla musica ragazzi e ragazze e più in generale chiunque voglia imparare a suonare uno strumento”. Così il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci.

“Docenti qualificati e di lunga esperienza impartiranno all’interno dei locali di Case Grifoni in Piazza Santa Maria, nel cuore del Centro Storico, lezioni di pianoforte, tastiere elettroniche, violino, canto, clarinetto, saxofono, tromba, trombone, chitarra classica e moderna e batteria”.

“Ovviamente, può iscriversi ai corsi chiunque voglia fare musica con passione e amore. I miei complimenti, come sempre, vanno al Presidente dell’Associazione Aurelio Badini, al Direttore Artistico Maestro Travagliati e al Segretario Carmelo Aiello per il grande lavoro che da anni svolgono per la cultura e la musica nella nostra città”.

Per informazioni è possibile chiamare i numeri 3805339289, 3396067067 e 0699551991.

