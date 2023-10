Riparazione fai-da-te delle buche all'ex Alberghiero di Ladispoli • Terzo Binario News

Riparazione fai-da-te delle buche all’ex Alberghiero di Ladispoli

“Non ho capito se Ladispoli aspetta i soldi del dissesto idrogeologico del Pnrr per procedere alla riparazione o ingiungerla a chi di dovere, per il dissesto della pavimentazione dei marciapiedi di Ladispoli.

Chi deve intervenire?

E perché non interviene nessuno?

A molti è venuta la cervicale per fare attenzione a non cadere nelle trappole.

Agli ignavi caviglie rotte.

Qualcuno ha proceduto a mettere una toppa, nei pressi dell’Alberghiero fantasma. Meglio di niente.”

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it