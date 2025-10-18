Gatti di Civitavecchia, Emergenze Pelose: "Questa la situazione" • Terzo Binario News

“A circa una settimana dalla nostra segnalazione, vogliamo aggiornarvi sullo stato operativo e sui risultati raggiunti fino ad oggi.

Ci sono 9 gattini, di età compresa tra i 2 e i 3 mesi, sono stati recuperati, messi in stallo e sottoposti alle prime cure veterinarie.

Poi 8 gatti adulti sono stati catturati, sterilizzati e reimmessi in libertà, come previsto dalle buone pratiche di gestione delle colonie feline.

Di questi, 2 gatti sono stati sterilizzati gratuitamente tramite il servizio ASL, mentre 6 sono stati operati privatamente, a causa della momentanea mancanza di disponibilità presso l’ambulatorio veterinario ASL di competenza.

Un ringraziamento sincero a tutte le persone che hanno donato in questi giorni: il vostro sostegno ci permette di continuare a intervenire concretamente e con tempestività per tutelare questi animali e migliorare la loro condizione di vita.

Il lavoro da fare è ancora tanto, ma ogni piccolo passo fa la differenza. Grazie a chi sceglie ogni giorno di esserci, con gesti, tempo e cuore”.

Emergenze Pelose Odv