Rifiuti, "giù le mani da Tolfa": monito Giannini (Lega) al sindaco Raggi - Terzo Binario News

“Dopo Magliano Romano si fa strada l’ipotesi del comune di Tolfa quale possibile sito idoneo ad ospitare i rifiuti della Capitale. La Raggi starebbe pensando alla cittadina a nord di Roma a seguito del riaggiornamento delle mappe della città metropolitana dopo l’approvazione del piano territoriale paesistico regionale. Per lei, dimenticando di essere anche il sindaco della città Metropolitana, il territorio della provincia di Roma rappresenta solo un spazio dove gettare rifiuti”.

“È quanto dichiara in una nota Daniele Giannini, consigliere regionale del Lazio che contesta l’azione politica della leader del movimento 5 stelle.

“La Raggi porta avanti un metodo del tutto particolare che ogni volta mette in allarme sindaci, assessori, consiglieri e intere comunità. Il duo Raggi-Zingaretti merita il commissariamento per aver governato senza mai arrivare a soluzioni concrete per la cittadinanza. Per questo ho intenzione di presentare un’interrogazione in consiglio regionale a difesa del territorio: Tolfa, Magliano Romano e Guidonia potranno sempre contare sul mio impegno e su quello della Lega.”