Rifiuti a Ladispoli, la Mollica e Cervo tuonano: "Tarip alle stelle e città sporca" • Terzo Binario News

“In questi giorni molti di noi hanno ricevuto, con amara sorpresa, la nuova bolletta della TARI che rispetto all’anno scorso è aumentata del 16%.

Un aumento che consideriamo sconsiderato, ingiustificato e anche offensivo per tutti noi che quotidianamente vediamo la nostra città cadere nel degrado.

Già nel Consiglio Comunale del 27 giugno, quando abbiamo abbandonato l’aula in segno di protesta contro questo aumento e la cattiva gestione dell’Aula Consigliare del Presidente Carmelo Augello, avevamo avvertito che la situazione sarebbe peggiorata. E così è stato, purtroppo.

A fronte di un costo maggiore il servizio di raccolta dei rifiuti non solo non è migliorato ma è nettamente peggiorato. Questa estate la nostra Ladispoli è stata abbandonata a sé stessa; strade sporche, rifiuti per strada, servizi inesistenti.

Così è come questa giunta sta trasformando Ladispoli e noi cittadini dobbiamo affrontare quotidianamente questa triste realtà.

Un esempio lampante è quanto accade, ormai sistematicamente, in via Duca degli Abruzzi, all’altezza di Piazza della Vittoria, lato banca: spesso si

trovano sacchi di immondizia abbandonati nella totale noncuranza dell’amministrazione comunale; per non parlare di Olmetto Monteroni abbandonato a se stesso.

Una questione che abbiamo sollevato direttamente all’Assessore Marco Pierini ma che purtroppo rimane irrisolta. Come possiamo spiegare ai nostri figli ciò che vedono quotidianamente e come possiamo educarli al rispetto della cosa pubblica e al decoro se l’esempio che ricevono da questi amministratori è il totale scempio.

Devono forse pensare che questa è la normalità e che noi genitori viviamo nelle favole?

Che immagine abbiamo dato ai pochi turisti che hanno soggiornato qui quest’estate?

È questa la maniera per attrarre il turismo?

Potrà mai Ladispoli diventare una meta Ambita?

Non possiamo più tollerare questa situazione. I nostri soldi delle tasse finiscono in eventi che durano pochi giorni mentre i servizi essenziali vengono trascurati. È come se ci dicessero: “Non preoccupatevi dei problemi quotidiani, divertitevi al Summer Fest!”

Ma noi non vogliamo solo divertirci, vogliamo vivere in una città pulita e ordinata. Una città capace di offrire ai nostri figli ambienti sani e sicuri. Una città che sia un orgoglio per tutti noi.

Continuiamo a dire che è opportuno spendere i soldi pubblici (cioè di tutti noi) in maniera oculata che tenga conto dei bisogni della gente. E invece di potenziare i necessari servizi ai cittadini si chiede loro di fare ulteriori sacrifici per pagare una TARI alle stelle.

È tempo di dire basta a questa gestione irresponsabile! Ladispoli merita di meglio, merita rispetto, merita servizi all’altezza delle tasse che paghiamo”.

Amelia Mollica Graziano

Ferdinando Cervo