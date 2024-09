Tarip a Ladispoli, un cittadino si lamenta: "La città è un porcile e le tasse aumentano" • Terzo Binario News

“Quelle che vedete sono foto, inviate anche al nostro Sindaco e da lui girate all’ufficio Igiene urbana, sulla situazione di degrado che -almeno sul lungomare centrale- ha insistito praticamente tutta l’estate, senza che chi fosse addetto ai controlli abbia mai visto nulla.

Questa situazione è frutto, almeno dalle voci che girano, anche del fatto che la società che si occupa del recupero dei rifiuti non li raccoglierebbe se non fossero messi in strada.

Questa estate inoltre, grazie anche agli affitti totalmente incontrollati, sotto ogni condominio erano lasciati sacchi neri che normalmente non sono presenti nella bassa stagione.

Per non parlare delle bottiglie e dei sacchi di rifiuti abbandonati un po’ ovunque, e spesso raccolti dopo giorni (ma esistono “ispettori”?).

Tutto questo lo abbiamo subito noi (tanti!) cittadini che osserviamo le regole e differenziamo SEMPRE, anche a causa dell’assenza di controlli capillari (nessuno si chiede dove dormano le migliaia di persone che affollano la città in estate, se non aumentano gli introiti legati agli affitti?) e il risultato è che nonostante le tante promesse ricevute ci ritroviamo aumenti INDECOROSI se non VERGOGNOSI nelle bollette Tarip che stiamo ricevendo. Personalmente, e ripeto nonostante IO ABBIA SEMPRE OTTEMPERATO ALLE INDICAZIONI SULLE MODALITà DI DIFFERENZIAZIONE, ho ricevuto un aumento estremamente consistente, anche in considerazione del fatto che il mio nucleo familiare ha perso un componente, il che avrebbe dovuto portare una diminuzione del 25% invece che un aumento del 17% sul rispetto allo scorso anno, che si traduce addirittura in un +42,9% .

Aumento che ripeto è indecoroso, irrispettoso della cittadinanza, e che dovrebbe portare alle immediate dimissioni di tutti coloro che lo hanno approvato”.

Lettera firmata

