"Riduci, Rigusta, Riutilizza", per la Croce Rossa Civitavecchia arrivano 72mila euro • Terzo Binario News

La Croce Rossa di Civitavecchia ha ottenuto un finanziamento da 72mila euro per un progetto di recupero alimentare denominato “Riduci, Rigusta, Riutilizza” presentato in conferenza stampa.

Il progetto, finanziato dalla Regione Lazio con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, vede il coinvolgimento del Comitato CRI di Civitavecchia con altri quattro comitati CRI della provincia di Roma, ed ha l’obiettivo di rafforzare la lotta allo spreco alimentare, il recupero delle eccedenze alimentari e la ridistribuzione alle persone in condizione di povertà.

Presenti enti e associazioni ed in particolare l’Assessore all’Inclusione Sociale e Servizi alla Persona della Regione Lazio, esponenti dell’Asl Roma 4 e rappresentanti del Comune di Civitavecchia oltre alla presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco.

Ha detto l’assessore regionale Massimiliano Maselli: “Grazie alla Cri, che ha creato un’alleanza granitica fra istituzioni e associazionismo e terzo settore con il quale progettare insieme iniziative come questa.

Il presidente della cri locale Roberto Petteruti: “Lo spreco è aumentato 45% e spreca di più chi è povero per la qualità scarsa del cibo che acquista. buona parte del recupero arriva dalle navi da crociera e dalla gdo oltre che a casa. Il modello adottato è allargato fino a Santa Marinella, Cerveteri, Ladispoli comuni del Lago e fino ai municipi di Roma. Vincere bandi non è facile e se è stato possibile è anche grazie alle strutture donate dalla Fondazione, compresa la cucina, con il recupero di un magazzino adibito a stoccaggio con la Asl che garantisce il recupero in sicurezza”.

Infine la presidente Sarracco: “La Fondazione è sempre accanto alla Cri fin dai tempi del Covid dove c’era la difficoltà di mantenere il cibo. Oggi lo spreco si evita portando educazione nelle scuole parlandone con i dirigenti scolastici”

Infine un caso drammatico: “Due famiglie civitavecchiesi sono in crisi gravissima, una delle quali accudisce tre bambini con 104. Sono arrivate due lettere al Pincio, sono casi verificati e da via Risorgimento ci stiamo muovendo andando anche fuori dai canali consueti”.