Raccolta fondi natalizia di Ladispoli Attiva sabato e domenica • Terzo Binario News

“Come ogni anno, torna la raccolta fondi natalizia di Ladispoli Attiva, un’occasione speciale per sostenere famiglie e persone della nostra comunità che si trovano in difficoltà.

Piazza Marescotti (Lato negozio Fedeli)

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟐𝟏 𝐞 𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟐𝟐 𝐃𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒

dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 17:30

I fondi raccolti saranno destinati al Centro Santi Mario, Marta e Figli della Caritas Diocesana di Porto Santa Rufina per l’acquisto di beni di prima necessità quali: Abbigliamento intimo – Prodotti per l’igiene personale – Medicinali.

Passa a trovarci in Piazza Marescotti: sarà l’occasione per scambiarci gli auguri per le festività natalizie e fare un gesto di solidarietà che migliori il Natale delle persone che più ne hanno bisogno.

🪪Per chi vorrà, sarà anche l’occasione per 𝐫𝐢𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐭𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐚 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐋𝐚𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐥𝐢 𝐀𝐭𝐭𝐢𝐯𝐚. Il tesseramento è una chiave per sostenere e far crescere il nostro movimento. Con la tua partecipazione potremmo migliorare il nostro lavoro a difesa dell’ambiente, della cultura, della qualità della vita della cittadinanza; e, soprattutto, la nostra lotta contro le diseguaglianze sociali.

Attiviamoci insieme per un Natale solidale!”

Ladispoli Attiva