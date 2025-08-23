"Riccardo Rinaldi, un nome che merita memoria e ricononoscenza" • Terzo Binario News

Questo lo sfogo delle figlie, Anna e Antonella Rinaldi

Riceviamo e pubblichiamo:

“A nostro padre, 𝐑𝐢𝐧𝐚𝐥𝐝𝐢 𝐑𝐢𝐜𝐜𝐚𝐫𝐝𝐨, va riconosciuto di aver speso tutta la sua vita per il bene del nostro paese. Ha scritto numerosi libri, ha ricostruito la memoria storica della comunità, riportando alla luce vicende che erano state dimenticate, con pazienza e dedizione, andando di archivio in archivio.

È stato presidente di tante associazioni: dalla Croce Rossa alla Pro Loco, dalla Pallavolo alla Ass. Musicale. Ma soprattutto viene ricordato per il nostro amato Palio, che ha ideato quando ricopriva il ruolo di Sindaco di Allumiere.

Non vogliamo che le nostre parole siano interpretate come polemica, ma sentiamo il dovere di sottolineare un fatto che ci addolora: da due anni, tra le tante persone invitate sul palco – dove trovano spazio tante personalità, anche provenienti da fuori – nessuno si ricorda di invitare noi, le sue figlie. Sarebbe un gesto di riconoscenza tangibile per una vita interamente dedicata al paese”.

Antonella e Anna Rinaldi