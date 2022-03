"Riaprire le aule studio della biblioteca Cialdi": interrogazione dei consiglieri Pd - Terzo Binario News

L’intervento ispirato dalla segnalazione dei Giovani Democratici e delle molte firme raccolte

I consiglieri del Pd Piendibene, De Angelis, Di Gennaro, Scilipoti hanno rivolto un’interrogazione urgente, con richiesta di risposta scritta, alla Presidente del consiglio comunale e al sindaco.

Accogliendo la segnalazione dei Giovani Democratici, intendono sollecitare la riapertura delle aule studio della biblioteca di Cialdi di Civitavecchia con implementazione del sistema di prenotazione e controllo green pass.

Nell’interrogazione si spiega che “già nell’estate del 2020 i Giovani Democratici di Civitavecchia insieme ad altri giovani del territorio avevano chiesto ed ottenuto rassicurazioni da parte del sindaco circa l’imminente riapertura delle aule studio della biblioteca Cialdi di Civitavecchia”.

Poi si aggiunge che “dopo la recrudescenza della pandemia, successiva alle rassicurazioni di cui sopra, le disposizioni del Governo hanno regolamentato ogni attività (produttiva, sociale e ludica) attraverso l’introduzione del c.d. green pass; nelle ultime settimane, anche lo stesso Comune di Civitavecchia ha ripreso la normale attività in presenza per l’attività istituzionale del Consiglio Comunale addirittura con un Consiglio Comunale aperto agli interventi della cittadinanza; le aule studio della biblioteca cittadina consentono a molti studenti di potersi concentrare in un luogo idoneo all’approfondimento delle materie, alla collaborazione didattica e, non meno importante, alla necessità di supplire ad uno spazio che, per taluni, non è disponibile presso la propria abitazione; la raccolta firme su change.org, in merito alla tematica oggetto della presente interrogazione, ha raccolto più di 400 firme tra i cittadini e le cittadine del territorio; attualmente il comune non mette a disposizione nessuno spazio alternativo alla biblioteca adibito ad aula studio con la conseguenza che talvolta, tali servizi sono stati surrogati con iniziative di privati e associazioni, con i Giovani Democratici tra queste.

I quattro Pd poi considerano l’attuale stato di apertura e fruibilità di gran parte delle aule studio cittadine in altri importanti Comuni analoghi al nostro e in tutti gli Atenei universitari e i principi sanciti nell’art 34 della Costituzione, concludendo che “non sia più procrastinabile per una città come Civitavecchia l’assenza di aule studio. È quantomai necessaria la riapertura di parte degli ambienti bibliotecari con funzione di consultazione, studio, approfondimento e ricerca dopo anni di distanziamento e per preparare e formare i nostri giovani alle sfide di domani”.

S’interroga quindi il Sindaco con richiesta di risposta scritta: “per conoscere quali iniziative intende attuare per ripristinare un servizio così importante, oggetto della presente interrogazione, e soprattutto per indicare un riferimento temporale breve che possa consentire una preparazione dello studio per i nostri ragazzi, compatibile con gli imminenti esami di maturità e con la programmazione dei prossimi appelli per gli esami universitari”.