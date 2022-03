Otto Marzo, dal Comune fiori alle ospiti delle rsa di Civitavecchia - Terzo Binario News

Un messaggio di vicinanza e un momento di serenità destinato alle donne: è quello che l’Amministrazione comunale ha portato in questo 8 marzo in alcuni istituti cittadini.

La Presidente del Consiglio comunale Emanuela Mari e l’Assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli, accompagnate da Loredana Denaro dell’Ufficio cerimoniale, hanno portato un omaggio floreale e la copia di una poesia di Alda Merini “Sorridi Donna” presso le Suore della Carità, Villa Santina, Suore Agostiniane-Santa Rita, Bellosguardo, San Tarcisio, Madonna del Rosario e all’open day del Csm 1. Ad una delle visite è riuscito ad essere presente anche il Sindaco Ernesto Tedesco.

Il sindaco in visita con Mari e Napoli

Commenta l’Assessore Napoli: “Abbiamo voluto queste visite istituzionali per accorciare le distanze tra le istituzioni e le donne. Siamo ritornate dal giro avendo trovato emozioni, vivace umanità, professionalità nel personale ed anche un pizzico di commozione”.

“Sempre per un messaggio di distensione, pace ed attenzione oggi illumineremo di rosa il teatro Traiano e il Forte Michelangelo – conclude -, partecipando con sentimento alle iniziative in programma per l’8 marzo, a partire da Il Cuore delle Donne in programma nel pomeriggio nella splendida cornice della Cittadella della Musica”.