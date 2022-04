Riapre parco Spigarelli a Civitavecchia - Terzo Binario News

Inaugurazione sabato alle 11, Magliani: “Segnale di rinascita”

Sabato 16 aprile alle 11 il parco Spigarelli riaprirà le porte al pubblico. La giunta Tedesco ha infatti preso in carico l’area con una delibera, a conclusione di una lunga opera di riqualificazione effettuata nel quadro di precedenti accordi con Enel.

L’inaugurazione avverrà alle ore 11, come anticipa il Vicesindaco Manuel Magliani.

“Abbiamo voluto dare un ulteriore segnale di rinascita, aprendo prima di Pasqua le porte del rinnovato parco di San Gordiano intitolato all’indimenticato artista Yuri Spigarelli.

Negli ultimi giorni sono state realizzate le ultime attività legate agli allacci idrico ed energetico, soprattutto è stato consegnato il collaudo tecnico da parte della committente ed altri aspetti che ci consentono finalmente di garantire una fruizione in sicurezza dell’intera area”.

Non solo, perché per aprire da subito il parco è stato necessario mettere in moto una macchina organizzativa, come spiega lo stesso Vicesindaco: “Nelle more della procedura per l’aggiudicazione delle strutture, che terminerà tra alcune settimane, gli uffici ambiente e lavori pubblici e Civitavecchia Servizi Pubblici hanno consentito la riapertura: sarà appunto Csp a gestire questa fase, con i servizi di apertura, chiusura, guardiania, pulizia e sfalcio in attesa dell’assegnazione. Diamo quindi appuntamento alle ore 11 di sabato a quanti vorranno godere dell’area verde attrezzata”.