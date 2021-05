Riapre il Da Vinci per lo “Shopping senza freni” - Terzo Binario News

“Shopping senza freni”, se non quelli previsti dalle vigenti regole di sicurezza sanitaria. È quello che avverrà al Parco da Vinci e al Da Vinci Village che da questo weekend, 22 e 23 maggio, tornano operativi a tutti gli effetti anche nei giorni prefestivi e nei weekend, come previsto dall’ultimo decreto governativo.

Un ritorno alla normalità che al Da Vinci si aspettava da tempo e che darà modo ai clienti affezionati e non di passare il proprio tempo libero in sicurezza tra shopping e passeggiate. Con una pausa nei tanti punti di ristoro dove poter bere un caffè o mangiare in tutta tranquillità, senza perdere il gusto di dedicarsi a se stessi e alle proprie esigenze.

Va ricordato, infatti, che i Parco è il più grande d’Italia e tra i più grandi d’Europa e può contare su 90.000 mq di shopping all’aperto. Questo permette di avere ampi spazi liberi che trasmettono un senso di rilassatezza e di normalità.

Al relax si aggiunge la possibilità di scegliere tra 100 punti vendita con insegne prestigiose a livello nazionale e internazionale. Non solo, in questi mesi il Parco si è ulteriormente ingrandito per anticipare le richieste del pubblico, seguendo le tendenze del mercato, con l’apertura di nuovi negozi come Refrigiwear e Murphy&Nye, Blue Spirit (Da Vinci) e Jysk e GIPYS (Village). Prevista, inoltre, nei prossimi giorni la partenza di un punto vendita I AM e della nuova ristorazione Wagamama. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le necessità.

In questo periodo così difficile il Da Vinci non si è mai fermato puntando a garantire alle famiglie e non solo un posto sicuro dove godere di un po’ d’aria e di spensieratezza, potendo contare sui suoi ampi viali lungo i quali si sviluppano negozi e servizi. Adesso può mettere una marcia in più ed è pronto a farlo senza abbandonare l’attenzione verso il territorio che lo ha visto sempre protagonista di attività e iniziative dedicate ai più fragili, così come momenti ai di sensibilizzazione.